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Легенда «Манчестер Юнайтед» попросил футболку у Дзюбы
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Легенда «Манчестер Юнайтед» попросил футболку у «великого» Дзюбы 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер норвежского клуба "Мольде" Уле-Гуннар Сульшер попросил футболку у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает сайт "Матч ТВ".
Легенда "Манчестер Юнайтед" и норвежского футбола признался, что считает россиянина великим игроком.
"Перед игрой попросил футболку у Дзюбы для сына. Они примерно одного размера. Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьезно, то Дзюба — великий игрок", — сказал Сульшер.
"Мольде" в ответной игре переиграл сине-бело-голубых, однако не смог пройти в финальную часть Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Дзюбу сравнили с хорошим коньяком.
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