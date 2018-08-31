Легенда «Манчестер Юнайтед» попросил футболку у Дзюбы

Главный тренер норвежского клуба "Мольде" Уле-Гуннар Сульшер попросил футболку у нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает сайт "Матч ТВ".
Легенда "Манчестер Юнайтед" и норвежского футбола признался, что считает россиянина великим игроком.
"Перед игрой попросил футболку у Дзюбы для сына. Они примерно одного размера. Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьезно, то Дзюба — великий игрок", — сказал Сульшер.
"Мольде" в ответной игре переиграл сине-бело-голубых, однако не смог пройти в финальную часть Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Дзюбу сравнили с хорошим коньяком.