Игроков «Ливерпуля» отправили печь пироги

Футболисты "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон, Наби Кейта, Кертис Джонс и Дэниел Старридж отправились печь морковные пироги в качестве наказания, сообщает "Советский спорт".
Главный тренер "красных" Юрген Клопп разделил своих подопечных на четыре команды, среди которых провел мини-турнир. Команда с вышеназванными футболистами потерпела поражение, за что была наказана приготовлением сладостей на весь клуб. Игроки с любопытством вчитывались в рецепт и готовили под руководством фитнес-тренер Коноллв Мерты.
Видеосюжет о приготовлении пирогов опубликован в официальном твиттер-аккаунте "Ливерпуля".
🤣 "I'm the Head Chef!" 👨🍳
After defeat in Tuesday's four-team tournament in training, a forfeit awaited some members of the first-team squad and a member of the coaching staff (full story ➡️ https://t.co/hxryn4MIBr).
The forfeit? The Melwood Cake Baking Tournament… pic.twitter.com/xz8vwSXwGx— Liverpool FC (@LFC) 29 августа 2018 г.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" избавился от опозорившегося в финале Лиги чемпионов вратаря.