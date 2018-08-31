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Игроков «Ливерпуля» отправили печь пироги
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Игроков «Ливерпуля» отправили печь пироги в качестве наказания 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон, Наби Кейта, Кертис Джонс и Дэниел Старридж отправились печь морковные пироги в качестве наказания, сообщает "Советский спорт".
Главный тренер "красных" Юрген Клопп разделил своих подопечных на четыре команды, среди которых провел мини-турнир. Команда с вышеназванными футболистами потерпела поражение, за что была наказана приготовлением сладостей на весь клуб. Игроки с любопытством вчитывались в рецепт и готовили под руководством фитнес-тренер Коноллв Мерты.
Видеосюжет о приготовлении пирогов опубликован в официальном твиттер-аккаунте "Ливерпуля".
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" избавился от опозорившегося в финале Лиги чемпионов вратаря.
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