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«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью
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Премьер-лига. «Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью 

Вести.Ru + ещё 24 5 часов назад
Фото: https://twitter.com/FCEnisey
Матчем между красноярским "Енисеем" и тульским "Арсеналом" продолжилась программа шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Тюмени, так как домашний стадион "Енисея" в Красноярске находится на реконструкции. Соперники отличиться не смогли, игра завершилась со счетом 0:0.
"Арсенал" с пятью очками после шести туров занимает 11-е место в таблице чемпионата России по футболу. "Енисей", в активе которого также пять очков, расположился на 12-й позиции, уступая тульскому клубу по дополнительным показателям.
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