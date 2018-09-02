Премьер-лига. «Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью

Матчем между красноярским "Енисеем" и тульским "Арсеналом" продолжилась программа шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Тюмени, так как домашний стадион "Енисея" в Красноярске находится на реконструкции. Соперники отличиться не смогли, игра завершилась со счетом 0:0.

"Арсенал" с пятью очками после шести туров занимает 11-е место в таблице чемпионата России по футболу. "Енисей", в активе которого также пять очков, расположился на 12-й позиции, уступая тульскому клубу по дополнительным показателям.