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Азар: мне нравится играть в нынешнем «Челси»
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Азар: мне нравится играть в нынешнем «Челси» 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бельгийский полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар поделился эмоциями от работы с главным тренером "синих" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".
"Мне нравится играть в нынешнем "Челси". У нас в составе много хороших игроков, новый главный тренер, и на данный момент все идет прекрасно. Игровой стиль Сарри не похож на стиль Антонио Конте или Жозе Моуринью. Мы больше владеем мячом, и меня это не может не радовать. Люблю действовать не в центре поля, а ближе к воротам соперника", — цитирует Азара Sky Sports.
На данный момент "Челси" имеет 12 очков из 12 возможных и занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее гол Азара помог "Челси" одержать победу над "Борнмутом".
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