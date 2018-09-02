Азар: мне нравится играть в нынешнем «Челси»

"Мне нравится играть в нынешнем "Челси". У нас в составе много хороших игроков, новый главный тренер, и на данный момент все идет прекрасно. Игровой стиль Сарри не похож на стиль Антонио Конте или Жозе Моуринью. Мы больше владеем мячом, и меня это не может не радовать. Люблю действовать не в центре поля, а ближе к воротам соперника", — цитирует Азара Sky Sports.

На данный момент "Челси" имеет 12 очков из 12 возможных и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее гол Азара помог "Челси" одержать победу над "Борнмутом".