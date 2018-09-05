Почему Роналду не забивает в «Ювентусе»

«Чемпионат»пишет, что португальский футболист Криштиану Роналду пока не забил ни одного гола в «Ювентусе», так как ему не хватает коллеги по клубу «Реал Мадрид», бразильца Марсело.

Издание отмечает со ссылкой на итальянские СМИ, что португальский игрок уже попросил руководство «Ювентуса» купить Марсело. По версии «Чемпионата», все годы игры в «Реале» Роналду пользовался «уникальностью» Марсело, и на поле между ними «существовала синергия».

Кроме того, Роналду «грустно» без еще одного коллеги по «Реалу», Карима Бензема: футболисты десятки раз за матч менялись местами в штрафной.

В «Ювентусе» есть левый защитник Алекс Сандро , который мог бы решить проблему отсутствия Марсело. Он хорошо подключается к атакам, но понимания манёвров Роналду у него пока нет, и он не так эффективен, как Марсело.

Также «Чемпионат» связывает отсутствие голов с различиями итальянской и испанской футбольных школ.

«Роналду бегает поблизости от штрафной, ожидая момента, когда движение партнёров создаст путаницу, которой можно воспользоваться — но в Италии персональных ориентировок больше», — подчеркивает издание.

В ходе своей адаптации Роналду наносит почти три удара за 90 минут из-за пределов штрафной и не бьёт из пределов вратарской, чем обусловлено число неточных ударов.

О переходе Роналду в «Ювентус» стало известно 10 июля. Сумма трансфера составила сто миллионов евро. В туринском клубе игрок будет получать 30 миллионов евро в год. Его контракт рассчитан на четыре года — до лета 2022-го.

Сообщалось, что футболисту предлагали подписать новое соглашение с «Реалом», где он играл с 2009-го, но он отказался, посчитав себя «недооцененным» в испанском клубе. Его контракт с «Реалом» должен был истечь летом 2021 года.