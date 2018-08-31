ЦСКА в шаге от покупки третьего игрока за день

ЦСКА в шаге от покупки третьего футболиста за один день

ЦСКА и "Уфа" согласовали переход полузащитника клуба из столицы Башкирии Ивана Облякова "Уфа" согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям, были сложные переговоры. В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста. При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна еще есть время, поэтому возможны любые варианты", — цитирует генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова ТАСС. Функционер отметил, что клуб больше не планирует покупать новых футболистов. В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 11 матчах "Уфы" во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну передачу.