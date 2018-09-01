Защитнику «Барселоны» Пике грозят большие проблемы

Защитнику «Барселоны» Пике грозят серьезные неприятности

Полиция задержала защитника "Барселоны" Жерара Пике , находившегося за рулем с недействительными водительскими правами. Теперь футболисту грозит серьезное наказание.

Сами права у Пике были. Однако с них были списаны все 12 баллов, после чего документ стал недействительным. В Испании на водительские права зачисляются 12 баллов, которые могут списываться за то или иное нарушение.