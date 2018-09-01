Защитнику «Барселоны» Пике грозят большие проблемы

Полиция задержала защитника "Барселоны" Жерара Пике, находившегося за рулем с недействительными водительскими правами. Теперь футболисту грозит серьезное наказание.
Сами права у Пике были. Однако с них были списаны все 12 баллов, после чего документ стал недействительным. В Испании на водительские права зачисляются 12 баллов, которые могут списываться за то или иное нарушение.
Теперь одному из лидеров "Барселоны" и мужу певицы Шакиры грозит серьезное наказание. Пике может быть не только оштрафован на 6 тысяч евро, но и отправлен за решетку на 6 месяцев.