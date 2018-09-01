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Защитнику «Барселоны» Пике грозят большие проблемы
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Защитнику «Барселоны» Пике грозят серьезные неприятности 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Полиция задержала защитника "Барселоны" Жерара Пике, находившегося за рулем с недействительными водительскими правами. Теперь футболисту грозит серьезное наказание.
Сами права у Пике были. Однако с них были списаны все 12 баллов, после чего документ стал недействительным. В Испании на водительские права зачисляются 12 баллов, которые могут списываться за то или иное нарушение.
Теперь одному из лидеров "Барселоны" и мужу певицы Шакиры грозит серьезное наказание. Пике может быть не только оштрафован на 6 тысяч евро, но и отправлен за решетку на 6 месяцев.
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