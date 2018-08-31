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«Ростов» и «Рубин» разошлись миром
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«Ростов» и «Рубин» разошлись миром 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
В стартовом матче шестого тура Российской Премьер-лиги «Ростов» принимал «Рубин».
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Ростов» вышел вперед в первом тайме — на 37-й минуте матча в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой Руслана Камболова. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Ионов.
«Рубин» отыгрался на 50-й минуте — после подачи углового точный удар нанес Егор Сорокин. Сергей Паршивлюк при этом уже за линией ворот отбил мяч рукой. Гол был засчитан, а игрок «Ростова» получил «горчичник».
«Ростов» после этого матча набрал 13 очков и сравнялся со «Спартаком», который в шестом туре сыграет с «Зенитом». У «Рубина» — 7 очков.
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