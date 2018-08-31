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Воспитанник «Зенита» подписал контракт с ЦСКА
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Обляков подписал пятилетний контракт с ЦСКА 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ЦСКА
ЦСКА объявил о переходе полузащинтика "Уфы" Ивана Облякова. Соглашение подписано на пять лет.
20-летний Обляков является воспитанником "Зенита". Выступал за "Уфу" с 2016 года. Провел в составе башкирского клуба 54 матча, в которых забил 4 мяча.
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