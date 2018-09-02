«Реал» разгромил «Леганес» в дебютном матче Куртуа

«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче вратаря Куртуа за мадридский клуб

"Реал" одержал крупную победу над "Леганесом" со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Гарет Бэйл (17-я минута), Карим Бензема (48, 61) и Серхио Рамос (66), у проигравших отличился Гвидо Карильо (24). В составе "Реала" свой первый матч провел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который летом перешел из английского "Челси", а на чемпионате мира 2018 года был признан лучшим вратарем турнира.

"Реал" одержал третью победу подряд на старте сезона чемпионата Испании. В турнирной таблице мадридский клуб занимает первое место, набрав девять очков. Без потерянных очков также идет "Барселона", которая свой матч проведет в воскресенье. "Леганес" с одним очком занимает 19-е место.

В следующем туре "Реал" 15 сентября в гостях сыграет с "Атлетиком", "Леганес" 16 сентября примет "Вильярреал".