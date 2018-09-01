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Погба хочет вернуться в «Ювентус»
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Погба хочет вернуться в «Ювентус» 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Полузащитник сборной Франции Поль Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе и вернуться в "Ювентус". Подобное желание 25-летнего чемпиона мира связано с его конфликтом с главным тренером Жозе Моуринью.
Повышенный интерес к Погба проявляет "Барселона", намеревавшаяся купить его летом. Но сделка не состоялась. Однако Поль тверд в своем желании уйти из "Манчестер Юнатед" и вернуться в "Ювентус", где футболист провел лучший отрезок своей клубной карьеры.
В 2012 году молодой полузащитник Погба был отпущен бесплатно "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус". После того, как талант француза раскрылся в Турине, "МЮ" предпринимал несколько попыток вернуть футболиста. Это удалось в 2016 году, причем английский клуб заплатил за Поля 110 миллионов евро.
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