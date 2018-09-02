«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала стартовый состав команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
В первых минут на поле стадиона «Санкт-Петербург» в составе «Спартака» выйдут Александр Максименко, Лоренцо Мельгарехо, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Николай Рассказов, Денис Гушаков, Фернандо, Роман Зобнин, Педро Роша, Александр Ломовицкий и Зе Луиш.
Матч состоится 2 сентября. Начало — в 19:00 мск.
Ранее стало известно, что АртёмДзюба вошёл в стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком».