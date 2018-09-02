«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом»

«Спартак» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала стартовый состав команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом»

Матч состоится 2 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее стало известно, что АртёмДзюба вошёл в стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком».