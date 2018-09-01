«Краснодар» способен завоёвывать медали»

Кучук о таланте Игнатьева, адаптации Смолова в «Локо» и приоритете Сёмина

Судьба встречи 6-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Локомотив» решится в противостоянии опорных полузащитников. Об этом в интервью RT заявил экс-наставник железнодорожников Леонид Кучук . Специалист считает, что действующий чемпион в начале сезона терял очки из-за нехватки командной скорости, а южане по причине уходов Андреаса Гранквиста и Фёдора Смолов. По словам тренера, с приходом Мурада Мусаева «быки» не сильно изменили тактический рисунок и им по силам занять место в тройке национального чемпионата по итогам сезона, а также отметил, что Юрий Сёмин по-прежнему строит игру от обороны.

«Основная борьба развернётся в опорной зоне»

— И «Краснодар» и «Локомотив» начали сезон не лучшим образом. Кто является фаворитом в отчётной встрече?

— На мой взгляд, его нет. Каждая команда хороша по-своему. За чемпиона — грамотная работа на трансферном рынке и опыт, причём как футболистов, так и Юрия Сёмина. У железнодорожников сложившийся коллектив, даже 22-летние братья Миранчуки знают, как вести себя в матчах подобного калибра.

«Краснодар» же играет сам и позволяет играть сопернику. Под стать бескомпромиссному футболу команды подбираются быстрые техничные исполнители. При этом южане не так просты, как может показаться и тоже способны удивлять.

— В чём состоит главная интрига матча?

Юрия Газинского. — «Локомотиву» на старте сезона не хватает скорости, поэтому возникает большой вопрос — сумеют ли подопечные Сёмина справиться с быстрыми атаками соперника. В связи с этим основная борьба развернётся в опорной зоне. Многое будет зависеть от того, как Игорь Денисов Гжегож Крыховяк будут вести игру, как они будут накрывать атаки оппонента. Это классные игроки, которые подтверждают свой уровень на протяжении многих лет. Но в Краснодаре им придётся противостоять очень сильной связке в лице Шарля Каборе

Что касается других линий, то в атаке у красно-зелёных, наверняка, сыграют опытные Джефферсон Фарфан Фёдор Смолов , отлично знающий «Краснодар». Однако нападающие — люди зависимые. Соответственно большая ответственность окажется возложена на всё тех же полузащитников, отвечающих за продвижение мяча вперёд.

— В первых трёх турах РПЛ железнодорожники не могли поразить ворота соперников, но затем одержали две победы подряд. Можно ли сказать, что команда постепенно приходит в себя?

— Думаю, футболисты «Локо» только начали притираться друг к другу. Первая причина — состав команды пополнил целый ряд новичков. Вторая — разное состояние футболистов после чемпионата мира. Впрочем, «Краснодар» также был представлен на мундиале.

Резюмируя, матчи между этими командами всегда получаются зрелищными и результативными, поэтому в субботу жду яркого футбола. Интересно будет посмотреть на противостояние опыта и юношеского задора.

— Многие эксперты призывают не волноваться за «Локомотив» и отмечают, что Сёмин планомерно подводит подопечных к групповому этапу Лиги чемпионов. Но не останутся ли железнодорожники без медалей с таким количеством осечек?

— Сыграно только пять туров, впереди большая турнирная дистанция и встречи с прямыми конкурентами. Возможно, Юрий Павлович действительно поступает исходя из той стратегии, о которой вы говорите, утверждать не стану. Скажу лишь, что футболисты «Локомотива» по идее уже сейчас должны демонстрировать определённую мобильность. Но Сёмин — тренер очень прагматичный и строгий. Он в первую очередь грамотно выстраивает игру в обороне и переход из обороны в атаку. В матче с «Анжи» последний компонент у команды уже находился на уровне.

— Не удивляет ли вас, что Гжегож Крыховяк так быстро влился в состав команды?

— С каждым матчем он выглядит всё лучше и лучше. Это связано с участием поляка в чемпионате мира. Он чуть позже влился в ряды команды, и подготовка Гжегожа к новому сезону получилась скомканной. Но теперь он набирает форму очень быстрыми темпами. Крыховяк — мощный футболист, который способен хорошо сыграть как в обороне, так и в атаке. Повторюсь, в центре поля у «Локомотива» теперь действуют два очень квалифицированных исполнителя. Мураду Мусаеву предстоит подумать над тем, что им противопоставить, пусть уровень тех же Газинского и Каборе тоже достаточно высок.

— Также летом состав «Локомотива» пополнил чемпион мира центральный защитник Бенедикт Хёведес. Но в этой зоне у железнодорожников надёжно действуют Соломон Кверквелия и Ведран Чорлука. Неужели немец будет сидеть на скамейке запасных?

— Это уже вопрос психологии и готовности футболистов. Хёведес — чемпион мира, но если он не готов играть, Сёмин не будет его ставить. За регалии место в основе никто не предоставит. А определённый уровень готовности становится очевиден по тренировкам.

«Сила Смолова в знании «Краснодара»

— Главной действующей фигурой матча станет Фёдор Смолов. В игре с «Анжи» он открыл счёт забитым мячам в составе новой команды. Стоит ли теперь ждать, что он будет забивать за новую команду в те же масштабах, что и в «Краснодаре»?

— Считаю, адаптация Смолова уже завершена. Её облегчил тот факт, что он отлично знаком со многими футболистами «Локомотива». С кем-то ему доводилось играть за сборную, а кому-то противостоять в чемпионате России. В матче же с «Краснодаром» сила Фёдора будет заключаться в знании соперника и бывших одноклубников.

— Не кажется ли вам, что после чемпионата мира Смолов станет только сильнее? Теперь у него есть новый вызов и мотивация.

— Действительно, Фёдор впервые в карьере сыграет в Лиге чемпионов. Участие в главном еврокубке — это всегда интересно и престижно. Новую мотивацию Смолов может найти как в желании помочь «Локо» как можно дальше пройти в ЛЧ, так и в намерении снова стать лучшим бомбардиром чемпионата России. От Фёдора всегда будут ждать большого количества голов, и думаю, он оправдает эти ожидания.

— Вы верите, что в «Локомотиве» Смолов будет забивать также много, как и в «Краснодаре»?

— Игра команд в атаке строится по-разному. Многое зависит от того, как Смолов будет использовать свободные зоны, как его будут искать передачами партнёры. А сила Фёдора — завершение атак в штрафной или возле неё. «Краснодар» же демонстрирует несколько другой футбол. Игроки команды выполняют большое количество передач возле штрафной соперника, а затем делают обостряющую передачу.

— Смолов недавно признался, что не отказался от мечты поиграть в Европе. Как вам кажется, это блеф, учитывая, что ему уже 28 лет?

— Любой человек способен на рост, если есть желание. Футболист каждый день должен подтверждать свой уровень и тогда всё придёт.

«Краснодар» способен побороться за путёвку в Лигу чемпионов»

— Стала ли потеря Смолова фатальной для «Краснодара», или в клубе к этому были готовы?

— В клубах подобного ранга селекционная служба всегда ведёт три-пять кандидатов на проблемную позицию. Остаётся только выбрать идеального исполнителя. Не исключено, что «Краснодар» ещё приобретёт нападающего. Не вижу в этом ничего страшного. Но считаю, южан серьёзно подкосила дисквалификация вернувшегося из аренды в «Локомотиве» Ари. В матче со «Спартаком» он заметно усилил «Краснодар». Это очень хороший опытный футболист. Ари — по-настоящему грозная сила.

— Учитывая дисквалификацию бразильца, в стартовом составе хозяев наверняка выйдет Иван Игнатьев. Что можете сказать об игре этого 19-летнего талантливого форварда?

— Видел его в деле, и Иван мне очень понравился. Талант этого футболиста очевиден, но любой фрукт созревает в своё время. Мне кажется, в отношении Игнатьева нужно проявить немного терпения. Пока в некоторых эпизодах ему не хватает мощи, в других — быстроты решения. Она придёт с опытом. В конечном итоге из Ивана должен вырасти хороший форвард.

— Подготовку к новому сезону команда полностью прошла под руководством Мурада Мусаева. Вы заметили какие-то изменения в игре «Краснодара»?

— Больших изменений я пока не увидел. Хотя, например, «Краснодар» Олега Кононова отличался от «Краснодара» Игоря Шалимова , хотя общая тактическая направленность оставалось схожей. При Мусаеве команда продолжает демонстрировать комбинационный футбол, но в решающие моменты игрокам южан не всегда хватает быстроты при принятии решений. Этот фактор иногда является главенствующим. Плюс, раньше чуть более активны были крайние защитники. Но в последних матчах всё смелее подключается вперёд по левой бровке Кристиан Рамирес , который постепенно осваивается в России.

— Не кажется ли вам, что «Краснодар» так и не оправился от потери Андреаса Гранквиста?

— На мой взгляд, его потеря стала самой серьёзной проблемой для команды. Швед являлся лидером коллектива. Он мог завести партнёров, играл очень самоотверженно и всегда был готов самостоятельно пойти вперёд. Порой швед ошибался, но многие матчи вытаскивал фактически на себе. Первоочерёдная задача для «Краснодара» сейчас — найти Андреасу замену, но сделать это будет не просто.

— Объективно, на что стоит рассчитывать поклонникам южан в этом сезоне?

— Мы привыкли к тому, что «Краснодар» всегда претендует на попадание в еврокубковую зону, но хочется, чтобы южане замахнулись на нечто большее. Речь о первом в истории клуба участии в Лиге чемпионов. Для этого необходимо завоёвывать медали, и, считаю, «Краснодар» способен выполнить эту задачу.