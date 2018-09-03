Черчесов назвал задачу в Лиге наций

Черчесов: победа в каждом матче является задачей российских футболистов в Лиге наций

Помимо команды Турции, в Лиге наций российские футболисты сыграют против сборной Швеции.

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Футболисты сборной РФ вышли на тренировку с накладными усами, чтобы поздравить Черчесова

Гол Черышева в ворота хорватов на ЧМ-2018 претендует на звание лучшего по версии ФИФА

Черчесов не вошел в тройку претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА