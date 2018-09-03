Черчесов назвал задачу в Лиге наций

Сборная России по футболу будет стремиться к победе в каждом матче в новом турнире Лига наций. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. Первый матч в Лиге наций сборная России сыграет 7 сентября против команды Турции в гостях.
"Задачи на Лигу наций? Лишний раз читать лекции футболистам не нужно, надо выигрывать каждый матч, на это и настраиваемся. Чем выше ты забираешься, тем больше у тебя привилегий. Мы сегодня во второй лиге, надо выходить в первую для начала", — заявил Черчесов.
Тренер отметил хорошее состояние защитника Романа Нойштедтера в преддверии игры с командой Турции и товарищеского матча с чехами, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.
"Мы довольны его состоянием, теми цифрами, которые он показывает, к сожалению, этого не было в прошлом сезоне, поэтому и не было его в заявке [на чемпионат мира], он это знает. Поэтому та двойка или тройка центральных защитников, которые будут чувствовать себя хорошо, гармонично, и будут играть. Мы смотрим только сегодняшнее состояние, нам нужно давать результат", — рассказал Черчесов.
Помимо команды Турции, в Лиге наций российские футболисты сыграют против сборной Швеции.