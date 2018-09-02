Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал спокойнее оценивать выступление национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит РИА Новости

«Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте. Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати — выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали», — заявил Черчесов.

«Невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали», — добавил он.

Тренер рассказал о дальнейших планах национальной команды.

«Откуда знаете, что от сборной чуда ждут? Лично я знаю лишь то, что мы дошли до определенного рубежа, и теперь надо делать следующий шаг. Естественно, хотим стать лучше. Просто ждать результата можно по-разному. Я предпочитаю ждать, правильно выполняя свою работу», — подчеркнул Черчесов.

Сборная России остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира. В матче 1/4 финала россияне встречались с национальной командой Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4).