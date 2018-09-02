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Черчесов призвал не ждать чуда от сборной
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Черчесов призвал не ждать чуда от сборной России 

Lenta.ru + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал спокойнее оценивать выступление национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит РИА Новости.
«Никакого подвига в случившемся нет, подвиги все же совершаются в других местах, не в спорте. Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати — выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали», — заявил Черчесов.
«Невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали», — добавил он.
Тренер рассказал о дальнейших планах национальной команды.
«Откуда знаете, что от сборной чуда ждут? Лично я знаю лишь то, что мы дошли до определенного рубежа, и теперь надо делать следующий шаг. Естественно, хотим стать лучше. Просто ждать результата можно по-разному. Я предпочитаю ждать, правильно выполняя свою работу», — подчеркнул Черчесов.
Сборная России остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира. В матче 1/4 финала россияне встречались с национальной командой Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4).
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