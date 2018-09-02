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Игроки «Витесса» умирали от нагрузок Слуцкого
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Игроки «Витесса» умирали от нагрузок Слуцкого 

News.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, что привнес в тренировочный процесс голландской команды. По его словам, игроки «желто-черных» долго привыкали к предложенным нагрузкам.
«В Австрии мы тренировались дважды в день на протяжении десяти дней. В Голландии обычно так не делают. Все тогда говорили, что умрут от нагрузок. Я ответил, что если кто-то из вас умрёт, на следующий же день изменю расписание занятий», — приводит слова Слуцкого сайт телеканала NOS.
В рамках четвертого тура чемпионата Голландии «Витесс» встретится 2 сентября с «Аяксом». Время начала — в 15:30 по московскому времени.
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