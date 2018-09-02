Слуцкий дал неожиданное объяснение своему раскачиванию

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Наставник «Витесса» Слуцкий рассказал, почему качается в кресле во время матчей 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, почему он качается в кресле во время матчей, передает "Советский спорт".
"Это упражнение, чтобы поддерживать себя в форме. Шучу, на самом деле, это реакция на стресс. Это генетическая реакция, она не поддается объяснению", — заявил Слуцкий в эфире телеканала NOS.
2 сентября подопечные Слуцкого сразятся с амстердамским "Аяксом" в 15.30 по московскому времени.
Ранее "Витесс" Слуцкого продолжил беспроигрышную серию в матче с "АЗ Алкмаром".
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