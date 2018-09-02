Слуцкий дал неожиданное объяснение своему раскачиванию

Наставник «Витесса» Слуцкий рассказал, почему качается в кресле во время матчей

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, почему он качается в кресле во время матчей, передает "Советский спорт" "Это упражнение, чтобы поддерживать себя в форме. Шучу, на самом деле, это реакция на стресс. Это генетическая реакция, она не поддается объяснению", — заявил Слуцкий в эфире телеканала NOS. 2 сентября подопечные Слуцкого сразятся с амстердамским "Аяксом" в 15.30 по московскому времени. Ранее "Витесс" Слуцкого продолжил беспроигрышную серию в матче с "АЗ Алкмаром".