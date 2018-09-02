УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием

В УЕФА вспомнили все его достижения в игровой и тренерской карьере.

«Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Австрии, чемпион Польши, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года», — оставила организация пост в Twitter.

Поздравляем с 55-летием Станислава Черчесова! 🎂



🏆 Чемпион СССР

🏆 Чемпион России

🏆 Чемпион Австрии

🏆 Чемпион Польши

💪 Четвертьфиналист #ЧМ2018 pic.twitter.com/a9SbN7HNbB— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 сентября 2018 г.