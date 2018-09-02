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УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием
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УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала запись с поздравлением главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.
В УЕФА вспомнили все его достижения в игровой и тренерской карьере.
«Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Австрии, чемпион Польши, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года», — оставила организация пост в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-м днём рождения.
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