УЕФА поздравила Станислава Черчесова с 55-летием 

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала запись с поздравлением главного тренера сборной России Станислава Черчесова с 55-летием.
В УЕФА вспомнили все его достижения в игровой и тренерской карьере.
«Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Австрии, чемпион Польши, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года», — оставила организация пост в Twitter.
Поздравляем с 55-летием Станислава Черчесова! 🎂
🏆 Чемпион СССР
🏆 Чемпион России
🏆 Чемпион Австрии
🏆 Чемпион Польши
💪 Четвертьфиналист #ЧМ2018 pic.twitter.com/a9SbN7HNbB— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 сентября 2018 г.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-м днём рождения.