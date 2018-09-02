Аленичев расстроен результатом матча против «Арсенала»

Аленичев: расстроен результатом, «Енисей» настраивался на победу

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча с тульским «Арсеналом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«В первую очередь расстроен результатом. Конечно, мы настраивались на победу, потому что это была заключительная игра в Тюмени. Думаю, теперь вернёмся в Красноярск. Хотелось закончить этот непростой шестиматчевый период до перерыва на хорошей ноте — победив. Но не удалось это сделать.

Думаю, сегодня абсолютно закономерная ничья. Думаю, ни у нас, ни у соперника не было стопроцентных голевых моментов, только некая опасность возникала после стандартных положений. Так что вполне заслуженная ничья. Мы из-за травмы Лесового играли минуты три-четыре в большинстве. Я подошёл к бровке и призвал игроков действовать более агрессивно, поскольку у нас в тот момент было на одного игрока больше. Но всё-таки «Арсенал» глубоко отошёл в оборону и не дал нам в этот период ничего создать», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».