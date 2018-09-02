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Аленичев расстроен результатом матча против «Арсенала»
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Аленичев: расстроен результатом, «Енисей» настраивался на победу 

Чемпионат.com + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча с тульским «Арсеналом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
«В первую очередь расстроен результатом. Конечно, мы настраивались на победу, потому что это была заключительная игра в Тюмени. Думаю, теперь вернёмся в Красноярск. Хотелось закончить этот непростой шестиматчевый период до перерыва на хорошей ноте — победив. Но не удалось это сделать.
Думаю, сегодня абсолютно закономерная ничья. Думаю, ни у нас, ни у соперника не было стопроцентных голевых моментов, только некая опасность возникала после стандартных положений. Так что вполне заслуженная ничья. Мы из-за травмы Лесового играли минуты три-четыре в большинстве. Я подошёл к бровке и призвал игроков действовать более агрессивно, поскольку у нас в тот момент было на одного игрока больше. Но всё-таки «Арсенал» глубоко отошёл в оборону и не дал нам в этот период ничего создать», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
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