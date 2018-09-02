«Должны были дожимать»: «Спартак» выжил в Петербурге

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в шестом туре РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ. После игры главный тренер хозяев поля Сергей Семак рассказал, что разочарован результатом. Его визави Массимо Каррера же заявил, что доволен итогом встречи.

2 сентября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоялся центральный матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ): местный «Зенит» принимал московский «Спартак». Перед встречей сине-бело-голубые не потеряли ни одного очка и возглавляли турнирную таблицу чемпионата. Красно-белые же имели в своем активе четыре победы и одну ничью.

Кроме того, к поединку с петербуржцами подопечные Массимо Карреры подходили не в лучшем расположении духа.

За несколько дней до игры команду покинул ее лидер и один из лучших легионеров за всю историю «Спартака» Квинси Промес. Голландец принял предложение испанской «Севильи» и переехал на «Рамон Санчес Писхуан».

В связи с этим было любопытно, кем итальянский тренер закроет позицию Промеса в матче с принципиальным соперником и лидером чемпионата. И здесь Каррера удивил: в стартовом составе «Спартака» не оказалось ни Софьяна Ханни, ни Александра Самедова , ни Александра Ташаева , оправившегося от травмы, ни Андрея Ещенко

На правом фланге у красно-белых весь матч отбегали молодые Николай Рассказов Александр Ломовицкий . Уже после игры наставник москвичей заявил, что нисколько не сомневался в их кандидатуре.

«Возможно, для многих появление Ломовицкого и Рассказова в основном составе — это рискованный выбор. Но вы же не видите, что они делают на тренировках и на что способны. Они готовы играть против любого соперника и являются футболистами молодежной сборной России. Они слишком молоды для таких матчей? Я не смотрю на возраст моих футболистов, они все мне как мои дети», — заявил Каррера.

Слева же в атаке вышел бразилец Педро Роша . Для него этот матч и вовсе стал первым в сезоне, когда он покинул скамейку запасных. Надо отметить, что бразильский форвард был весьма активен в первом тайме и даже мог заработать пенальти для своей команды, однако арбитр Владимир Москалев нарушения правил не увидел. На повторе. кстати, заметно, капитан «Зенита» Бранислав Иванович наступил Роше на ногу, в результате чего тот свалился на газон. Стоит также отметить, что через некоторое время Москалев вновь не углядел нарушения и не поставил пенальти уже в ворота гостей.

Фернандо высоко поднял ногу и шипами бутс въехал по голове аргентинскому форварду «Зенита» Себастьяну Дриусси . Тот, кстати, матч доиграть не сумел: в самом начале второго тайма 22-летний нападающий почувствовал дискомфорт в области голеностопа и покинул поле на специальном электрокаре.

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что повреждение у Дриусси может быть серьезным.

«Он получил по голове, его будут обследовать, также есть проблема с голеностопом. Думаю, завтра мы узнаем результаты. Пока все кажется достаточно серьезным, к сожалению», — сказал наставник сине-бело-голубых на послематчевой пресс-конференции.

Без травм не обошлось и у «Спартака». В первом тайме защитник красно-белых Самуэль Жиго получил травму колена после того, как форвард «Зенита» Артем Дзюба подтолкнул его в борьбе за мяч.

Сам Жиго после игры, покидая стадион на костылях и с бандажом на ноге, заявил, что, вероятнее всего, он повредил крестообразные связки.

«Сегодня ночью он пройдет МРТ. Но я боюсь, что травма серьезная. Я спросил, может ли он продолжить игру после того эпизода. Он сказал, что может. Я бы никогда не подверг его риску. Где искать еще одного центрального защитника, учитывая потерю Ильи Кутепова? Мы будем рассматривать разные варианты. Мы обратим внимание на «Спартак-2», — прокомментировал данную проблему Каррера.

Сам матч выдался, как и подобает противостоянию «Зенита» и «Спартака», невероятно острым и богатым на события. Команды в прямом смысле слова играли без центра поля. Обмениваясь опасными атаками и контрвыпадами буквально на каждой минуте матча. На двоих они нанесли 20 ударов по воротам, а также набрали аж шесть желтых карточек (пять из которых были показаны игрокам «Спартака»). Однако убрать нули с табло «Санкт-Петербург Арены» не удалось.

Впервые с 26 сентября 2014 года «Зенит» и «Спартак» разошлись нулевой ничьей.

Впрочем, наставник сине-бело-голубых данным результатом оказался крайне недоволен.

«Спартак» сегодня играл здорово — настрой, желание, самоотдача. Игра была напряженной, держала до последней минуты. Жаль, что не удалось победить дома. Для «Зенита» домашняя ничья не может быть хорошим результатом. В атаке мы могли сыграть продуктивнее. В целом справились со «стандартами» соперника, это хорошо. За исключением некоторых моментов играли неплохо», — заявил Семак.

Его оппонент и коллега по цеху же выразил мнение, что его команда может занести себе прошедший матч в актив, хоть и сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы не удалось.

«Я доволен результатом. Когда я не проигрываю, то всегда доволен. Мы имели свои моменты, и не было сильно опасных моментов перед нашими воротами. Так что я доволен. Мы старались играть агрессивно, но, само собой, это невозможно делать на протяжении всех 90 минут. Мы смогли выстоять в концовке за счет желания не проиграть. Мы боролись за каждый мяч как за жизнь, и это именно тот дух, который должна иметь футбольная команда», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».

Таким образом, дуэль двух тренеров вновь оказалась за итальянцем: Каррера и Семак встречались друг с другом теперь уже четырежды. Дважды победителем противостояния становился тренер «Спартака», еще два раза стороны расходились миром.

Что касается непосредственных участников сегодняшнего матча, то игроки сошлись на мнении, что результат игры оказался закономерным.

«Хорошие моменты были и у «Спартака», и у «Зенита». Была жажда победить и с одной, и с другой стороны. Так бывает, такие тоже бывают результаты. Рассчитывали ли мы на усталость соперника в концовке? Нет. Мы знали, что они недавно играли в Лиге Европы, но не думали делать на это акцент. У «Зенита» есть хороший подбор футболистов, которые не играли. Мы понимали, кто будет свежий, кто — нет», — сказал после матча капитан красно-белых Денис Глушаков.

О том, что сама игра выдалась отличной, рассказал уже капитан «Зенита» Бранислав Иванович.

«Тяжелая игра для нас, мы выкладывались все 90 минут. Хороший матч был, у нас были моменты, где мы могли сыграть лучше. Но сезон только начался. Интересная игра, не хватило только голов. Думаю, болельщики получили удовольствие. Есть ли у меня вопросы к составителям календаря, потому что «Спартак» снова отдыхает неделю, а мы играем посреди недели? Нам никто не поможет. Можно это обсуждать, но к такому графику надо быть готовым, если хочешь стать чемпионом. Показалось, что у нас было достаточно сил сегодня», — заявил сербский защитник.

Несмотря на то, что к основному времени матча было добавлено пять минут, форвард петербургского клуба Антон Заболотный . Фактурный нападающий вышел на поле на 79-й минуте и сумел создать у чужих ворот несколько опасных моментов.

«Есть ощущение, что не хватило чуть-чуть времени, чтобы додавить. Но могли и они забить, могли мы. Такие матчи всегда непредсказуемы. Входить в игру всегда сложно, ведь не знаешь, как сложится игра. Приятно играть с Артемом Дзюбой, мы хорошо понимаем друг друга. Может, если бы я вышел раньше, было бы что-то по-другому», — сказал Заболотный.

Что касается Дзюбы, то он давать комментарии отказался, заявив, что «все и так все видели».

Расстроенным результатом оказался полузащитник «Зенита» Александр Ерохин . У 28-летнего россиянина было несколько моментов, которые он реализовать не сумел. По его словам, петербургская команда выглядела лучше и должна была побеждать.

«Была боевая игра, моменты были и у обеих команд. Но дома мы должны были дожимать и побеждать. Будем смотреть следующих соперников после паузы на матчи сборных. От игры за сборную мы не просядем, тренеры подберут подготовку. «Зенит» борется за первое место, мы хотим побеждать в каждом матче», — заявил Ерохин.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом». Матч состоится 16 сентября. В тот же день «Спартак» в Москве примет грозненский «Ахмат».