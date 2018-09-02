Черышев процитировал Библию

Российский полузащитник Денис Черышев после того, как забил первый мяч в составе испанской "Валенсии", процитировал Библию, передает "Советский спорт".
"Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. (Иоанна 15:7)", — именно так подписал футболист свою фотографию в инстаграме.
Черышев забил в матче с "Леванте", который закончился ничейным результатом 2:2. Российский футболист перешел в "Валенсию" в это летнее трансферное окно из "Вильярреала".
Ранее гол Черышева помог "Валенсии" добыть ничью в матче с "Леванте".