Черышев процитировал Библию после забитого мяча за «Валенсию»

"Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. (Иоанна 15:7)", — именно так подписал футболист свою фотографию в инстаграме.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 2 Сен 2018 в 6:56 PDT

Черышев забил в матче с "Леванте", который закончился ничейным результатом 2:2. Российский футболист перешел в "Валенсию" в это летнее трансферное окно из "Вильярреала".

Ранее гол Черышева помог "Валенсии" добыть ничью в матче с "Леванте".