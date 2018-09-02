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Черышев процитировал Библию
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Черышев процитировал Библию после забитого мяча за «Валенсию» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский полузащитник Денис Черышев после того, как забил первый мяч в составе испанской "Валенсии", процитировал Библию, передает "Советский спорт".
"Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. (Иоанна 15:7)", — именно так подписал футболист свою фотографию в инстаграме.
Черышев забил в матче с "Леванте", который закончился ничейным результатом 2:2. Российский футболист перешел в "Валенсию" в это летнее трансферное окно из "Вильярреала".
Ранее гол Черышева помог "Валенсии" добыть ничью в матче с "Леванте".
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