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Итальянец забил фантастический гол с лета
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Итальянец забил гол ударом пяткой с лета 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Нападающий «Сампдории» итальянец Фабио Квальярелла забил гол пяткой в матче чемпионата Италии против «Наполи». Полный обзор встречи доступен на официальном Youtube-канале Серии A.
На 75-й минуте встречи 35-летний Квальярелла воспользовался навесом партнера в штрафную и пяткой отправил мяч в сетку ворот соперника. Мяч стал третьим для «Сампдории» в матче и обеспечил команде разгромную победу со счетом 3:0.
Квальярелла в своей профессиональной карьере выступал исключительно за итальянские клубы. Наиболее известные из них: «Наполи», «Торино» и «Ювентус». В его активе семь голов в 25 матчах за национальную сборную.
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