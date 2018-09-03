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Аршавин сыграет против «Зенита»
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Аршавин сыграет против «Зенита» 

Lenta.ru + ещё 8 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Петербургский «Зенит» проведет товарищеский поединок против «Кайрата». Об этом объявил казахстанский клуб в своем Instagram-аккаунте.
Матч пройдет 9 сентября в Санкт-Петербурге. В составе «Кайрата» выступает бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин. На счету 37-летнего атакующего полузащитника девять голов в 23 играх в сезоне-2018. Бывший игрок сборной России выступает в Казахстане с 2016 года.
Аршавин — воспитанник «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России и завоевывал Кубок УЕФА. Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы-2008. Россиянин также известен своими выступлениями за лондонский «Арсенал».
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