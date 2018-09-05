Ещё
Турки готовятся остановить Дзюбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наставник сборной Турции рассказал, как он собирается остановить Дзюбу 

Газета.Ru + ещё 46 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Турции и экс-наставник санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу рассказал, как он планирует остановить форварда сборной России Артема Дзюбу, сообщает ФАН.
"Как остановить Дзюбу? Это сложно, потому что он очень силен физически. Нужно остановить игроков, которые будут отдавать ему пас. Тогда ему будет сложнее с нами. Думаю, игра будет очень интересной для болельщиков, потому что в сборной России тоже есть изменения, команда становится моложе после того, как некоторые игроки завершили карьеру", — заявил румынский специалист.
Ранее вратарь московского "Динамо" и национальной команды России Антон Шунин заявил, что без Акинфеева сборная не стала слабее во вратарской позиции.
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Барселоны" пожелал смерти завистникам футболиста "Реала" Модрича На новой форме украинской сборной появилась надпись "Слава Украине" Баста прокомментировал заявление "Ростова" о порче газона на стадионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта8
Новая форма сборной Украины вызвала скандал108
Мини-бикини: отдых российских гимнасток33
Как заработать на Лиге наций2
Виктор Ан расстроил россиян19
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение