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Черчесов не попал в шорт-лист ФИФА
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Черчесов не вошел в тройку претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вошел в окончательный список претендентов, состоящий из трех специалистов, на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам (2:2, 3:4 — по пенальти). Это лучший результат команды за всю историю выступления на турнире. На групповом этапе россияне переиграли сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3). В 1/8 финала российские футболисты в серии послематчевых пенальти победили испанцев (1:1, 4:3).
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