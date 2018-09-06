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Черчесов заявил о начале новой эры для сборной
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Черчесов: сборная России по футболу матчем с турками открывает новую эру 

ТАСС + ещё 40 4 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная России матчем Лиги наций по футболу против команды Турции открывает новую эру. Такое мнение на предматчевой пресс-конфернции высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Игра с турками станет для российской команды первой после чемпионата мира, на котором сборная дошла до четвертьфинала.
"Отличий по сравнению с чемпионатом мира достаточно. Тогда мы готовились месяц, сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Мы верим в тех футболистов, которых вызвали, а играть будут лучшие", — сказал Черчесов.
"Флаг наш тот же. Надо соответствовать тому уровню, который мы задали на чемпионате мира. Завтра стартуем в новую эру, нас ждут новые задачи", — добавил тренер.
Матч Лиги наций Турция — Россия пройдет в Трабзоне в пятницу, игра начнется в 21:45 мск.
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