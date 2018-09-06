Черчесов заявил о начале новой эры для сборной

Черчесов: сборная России по футболу матчем с турками открывает новую эру

Сборная России матчем Лиги наций по футболу против команды Турции открывает новую эру. Такое мнение на предматчевой пресс-конфернции высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Игра с турками станет для российской команды первой после чемпионата мира, на котором сборная дошла до четвертьфинала.

"Отличий по сравнению с чемпионатом мира достаточно. Тогда мы готовились месяц, сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Мы верим в тех футболистов, которых вызвали, а играть будут лучшие", — сказал Черчесов.

"Флаг наш тот же. Надо соответствовать тому уровню, который мы задали на чемпионате мира. Завтра стартуем в новую эру, нас ждут новые задачи", — добавил тренер.

Матч Лиги наций Турция — Россия пройдет в Трабзоне в пятницу, игра начнется в 21:45 мск.