Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не попал в шорт-лист номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА, уступив Дидье Дешаму, Златко Даличу и Зинедину Зидану. В то же время полузащитник сборной Денис Черышев был номинирован на премию за самый красивый гол 2018 года.
Сборная России проводит свой первый день тренировок в преддверии сентябрьских матчей — поединка с Турцией в рамках Лиги наций (7 сентября) и товарищеский игры с Чехией (10 сентября).
Главный тренер сборной Станислав Черчесов, едва успев отдохнуть (и успев ли?) после напряженного чемпионата мира — 2018, снова приступил к своим обязанностям.
На тренировочной базе в Новогорске наставника поздравили с прошедшим днем рождения (3 сентября ему исполнилось 55 лет): сотрудники комплекса подарили специалисту торт…
… а футболисты вышли на тренировку в накладных усах и в футболках с изображением тренера.
Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.
Еще больше поднять настроение Черчесову могло только попадание в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Напомним, в конце июля стало известно, что Черчесов вошел в расширенный список номинантов на престижную награду вместе с такими специалистами, как наставник сборной Франции Дидье Дешам (привел команду к победе на чемпионате мира — 2018), Златко Далич (стал со сборной Хорватии серебряным призером мирового первенства), Роберто Мартинес (бронзовый призер ЧМ с командой Бельгии) и Зинедин Зидан (выиграл с мадридским «Реалом» третий трофей Лиги чемпионов подряд). В понедельник, 4 сентября, стал известен шорт-лист номинантов на престижную награду, и, к сожалению, Черчесов в него не вошел.
В заветный перечень попали Дешам, Далич и Зидан, а российский наставник присоединился к другим «неудачникам» — уже упомянутому Мартинесу, Эрнесто Вальверде (привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании и Кубке страны в свой первый сезон в клубе), Массимилиано Аллегри (взял с «Ювентусом» Серию А и Кубок Италии), Хосепу Гвардиоле (чемпионство в Английской премьер-лиге с «Манчестер Сити»), Диего Симеоне (мадридский «Атлетико»), Юргену Клоппу (английский «Ливерпуль») и Гарету Саутгейту (четвертое место ЧМ-2018 со сборной Англии).
Шорт-лист определялся по итогам голосования капитанов и тренеров всех сборных, входящих в ФИФА, а также болельщиков и членов специальной экспертной группы.
Стоит признать, что претенденты на награду были выбраны более чем справедливо: золото и серебро чемпионата мира, а также третья победа в Лиге чемпионов подряд — существенные факторы в пользу Дешама, Далича и Зидана.
Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля, и, хотя этого оказалось недостаточно для того, чтобы он попал в шорт-лист тренеров, однако свою минуту славы отечественный футбол все же получит.
Гол полузащитника национальной сборной Дениса Черышева в ворота Хорватии в матче 1/4 финала мундиаля был номинирован на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый мяч года.
Помимо Дениса, на почетную награду претендуют Криштиану Роналду (сейчас выступает за «Ювентус», но получил номинацию за гол в составе «Реала»), Гарет Бэйл («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), а также менее известные Лазарос Христодулопулос (АЕК), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро») и Райли Макгри («Ньюкасл Юнайтед Джетс»).
Таким образом, Черышев, в отличие от Черчесова, с большой долей вероятности отправится 24 сентября в Лондон на вручение наград ФИФА.
Кто знает, может, он станет первым россиянином, удостоившимся престижной награды?
Что касается других премий ФИФА, то там россиян, к сожалению, не оказалось. На звание лучшего игрока года претендуют Роналду, Салах и Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), на лучшего вратаря — Тибо Куртуа («Реал, сборная Бельгии), Уго Льорис («Тоттенхэм», сборная Франции) и Каспер Шмейхель («Лестер Сити», сборная Дании).