Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах

Черчесов не попал в тройку претендентов на звание тренера года ФИФА

Сборная России проводит свой первый день тренировок в преддверии сентябрьских матчей — поединка с Турцией в рамках Лиги наций (7 сентября) и товарищеский игры с Чехией (10 сентября).

Главный тренер сборной Станислав Черчесов, едва успев отдохнуть (и успев ли?) после напряженного чемпионата мира — 2018, снова приступил к своим обязанностям.

На тренировочной базе в Новогорске наставника поздравили с прошедшим днем рождения (3 сентября ему исполнилось 55 лет): сотрудники комплекса подарили специалисту торт…

… а футболисты вышли на тренировку в накладных усах и в футболках с изображением тренера.

Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Еще больше поднять настроение Черчесову могло только попадание в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, в конце июля стало известно, что Черчесов вошел в расширенный список номинантов на престижную награду вместе с такими специалистами, как наставник сборной Франции Дидье Дешам (привел команду к победе на чемпионате мира — 2018), Златко Далич (стал со сборной Хорватии серебряным призером мирового первенства), Роберто Мартинес (бронзовый призер ЧМ с командой Бельгии) и Зинедин Зидан (выиграл с мадридским «Реалом» третий трофей Лиги чемпионов подряд). В понедельник, 4 сентября, стал известен шорт-лист номинантов на престижную награду, и, к сожалению, Черчесов в него не вошел.

В заветный перечень попали Дешам, Далич и Зидан, а российский наставник присоединился к другим «неудачникам» — уже упомянутому Мартинесу, Эрнесто Вальверде (привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании и Кубке страны в свой первый сезон в клубе), Массимилиано Аллегри (взял с «Ювентусом» Серию А и Кубок Италии), Хосепу Гвардиоле (чемпионство в Английской премьер-лиге с «Манчестер Сити»), Диего Симеоне (мадридский «Атлетико»), Юргену Клоппу (английский «Ливерпуль») и Гарету Саутгейту (четвертое место ЧМ-2018 со сборной Англии).

Шорт-лист определялся по итогам голосования капитанов и тренеров всех сборных, входящих в ФИФА, а также болельщиков и членов специальной экспертной группы.

Стоит признать, что претенденты на награду были выбраны более чем справедливо: золото и серебро чемпионата мира, а также третья победа в Лиге чемпионов подряд — существенные факторы в пользу Дешама, Далича и Зидана.

Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля, и, хотя этого оказалось недостаточно для того, чтобы он попал в шорт-лист тренеров, однако свою минуту славы отечественный футбол все же получит.

Гол полузащитника национальной сборной Дениса Черышева в ворота Хорватии в матче 1/4 финала мундиаля был номинирован на премию Ференца Пушкаша , которая вручается за самый красивый мяч года.

Таким образом, Черышев, в отличие от Черчесова, с большой долей вероятности отправится 24 сентября в Лондон на вручение наград ФИФА.

Кто знает, может, он станет первым россиянином, удостоившимся престижной награды?