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Промес сравнил чемпионаты Испании и России
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Экс-игрок «Спартака» Промес: чемпионат Испании лучше, чем российский 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что сможет развивать свои игровые навыки в испанской "Севилье", сообщает "Советский спорт".
"Я был готов к новому вызову, и в это время появилось предложение. После четырех сезонов в России оно показалось мне интересным. Я выиграл почти все в России и понял, что пришло время попробовать что-то другое", — цитирует Промеса Leeuwarder Courant.
Футболист считает, что "Севилья" — клуб с интересным игровым стилем, и ничуть не жалеет о переходе.
"В Англии трансферное окно закрылось рано, и интерес оттуда исходил не вполне конкретный. Мне пришлось ждать, а потом на горизонте возникла "Севилья". Это стало сделкой последней минуты. Также испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в "Севилье", что также принесет пользу сборной Нидерландов", — заключает Промес.
31 августа игрок перешел в "Севилью". Промес с 2014 года играл за команду "Спартака" и был назван лучшим игроком чемпионата России по системе "гол+пас" в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.
Ранее футбольный агент сообщил, что уход Промеса — весомая потеря для чемпионата России.
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