Промес сравнил чемпионаты Испании и России

Экс-игрок «Спартака» Промес: чемпионат Испании лучше, чем российский

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что сможет развивать свои игровые навыки в испанской "Севилье", сообщает "Советский спорт"

"Я был готов к новому вызову, и в это время появилось предложение. После четырех сезонов в России оно показалось мне интересным. Я выиграл почти все в России и понял, что пришло время попробовать что-то другое", — цитирует Промеса Leeuwarder Courant.

Футболист считает, что "Севилья" — клуб с интересным игровым стилем, и ничуть не жалеет о переходе.

"В Англии трансферное окно закрылось рано, и интерес оттуда исходил не вполне конкретный. Мне пришлось ждать, а потом на горизонте возникла "Севилья". Это стало сделкой последней минуты. Также испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в "Севилье", что также принесет пользу сборной Нидерландов", — заключает Промес.

31 августа игрок перешел в "Севилью". Промес с 2014 года играл за команду "Спартака" и был назван лучшим игроком чемпионата России по системе "гол+пас" в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.

Ранее футбольный агент сообщил, что уход Промеса — весомая потеря для чемпионата России.