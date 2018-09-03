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«Зениту» разрешили дозаявить Маркизио
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«Зениту» разрешили дозаявить Маркизио на РПЛ вне регистрационного периода 

Чемпионат.com + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
В понедельник, 3 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято решение зарегистрировать Клаудио Маркизио в качестве игрока «Зенита».
«Удовлетворить заявление АО «ФК „Зенит“ г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АО „ФК „Зенит“ г. Санкт-Петербург осуществить регистрацию футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала“, — сообщает пресс-служба РФС.
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