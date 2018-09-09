«Зенит» обыграл «Кайрат» в первом матче Маркизио

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на свой счет записал аргентинец Себастьян Дриусси

За "Кайрат" с первых минут играл экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин

Маркизио начал встречу на скамейке запасных и появился на поле после замены на 82-й минуте.

Ранее Маркизио прибыл в расположение "Зенита".

Товарищеский матч"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан) — 1:0Голы: 1:0 — Дриусси, 32.