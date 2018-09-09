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«Зенит» обыграл «Кайрат» в первом матче Маркизио
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«Зенит» обыграл «Кайрат» в первом матче Маркизио 

Газета.Ru + ещё 65 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл казахстанский "Кайрат" в первом матче итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на свой счет записал аргентинец Себастьян Дриусси.
За "Кайрат" с первых минут играл экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин.
Маркизио начал встречу на скамейке запасных и появился на поле после замены на 82-й минуте.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.
Ранее Маркизио прибыл в расположение "Зенита".
Товарищеский матч"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) — "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан) — 1:0Голы: 1:0 — Дриусси, 32.
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