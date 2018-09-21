Глушаков может уйти из «Спартака»

Глушаков может перейти в «Краснодар»

Сообщается, что игрок красно-белых скорее всего покинет столичный клуб уже в этой зимой, так как руководство "Краснодара" выразило заинтересованность в приобретении 31-летнего полузащитника.

Глушаков был отстранен от тренировочного процесса с основной командой после того, как он лайкнул видео актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова , в котором тот в стихотворной форме раскритиковал тренера красно-белых Массимо Карреру.