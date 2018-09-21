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Глушаков может уйти из «Спартака»
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Глушаков может перейти в «Краснодар» 

Газета.Ru + ещё 366 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Хавбек и экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в "Краснодаре", сообщает "Спорт день за днем".
Сообщается, что игрок красно-белых скорее всего покинет столичный клуб уже в этой зимой, так как руководство "Краснодара" выразило заинтересованность в приобретении 31-летнего полузащитника.
Глушаков был отстранен от тренировочного процесса с основной командой после того, как он лайкнул видео актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал тренера красно-белых Массимо Карреру.
Ранее Евгений Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри "Спартака".
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