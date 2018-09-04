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Великобритания захотела провести ЧМ с Ирландией
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Великобритания может подать совместную с Ирландией заявку на ЧМ-2030 

SPORT24.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: Reuters
Великобритания и Ирландия рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение в 2030 году чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Daily Mail.
Футбольная ассоциация Англии (FA) пока не обращалась по этому вопросу в Футбольную ассоциацию Ирландии (FAI), однако может сделать это в ближайшее время. Источник утверждает, что такой вариант стал бы благоприятным для обеих сторон. Включение Ирландии в заявку решит проблему с Северной Ирландией, где нет стадионов, готовыхх к принятию матчей такого уровня.
Представитель FA сообщил, что в настоящее время изучаются все тонкости возможной заявки Англии. Одна из них — как раз подключение Ирландии. Одним из препятствий для совместной заявки является то, что УЕФА не сможет предоставить всем 5 странам-хозяйкам (Англия, Шотлания, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия) путевки на турнир без квалификации. Напомним, с 2026 года количество участников чемпионата мира возрастет до 48.
На прошлой неделе президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что «пора этой части Европы получить чемпионат мира». По его словам, если в британскую заявку войдет несколько стран, это повысит ее шансы на победу.
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