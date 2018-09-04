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Британский футболист пошутил про арабов и пожалел
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Британский футболист пошутил про арабов и пожалел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Ирландский защитник «Карлайл Юнайтед» Энтони Джеррард покинул предыдущий клуб в связи с неподобающим поведением. Об этом стало известно The Mirror.
Футболист, являющийся кузеном бывшего игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, сменил команду в начале августа, хотя у него оставался год по контракту с клубом «Олдем Атлетик». По данным издания, защитника выгнали из команды за шутку, которую себе позволил Джеррард в общем чате футболистов в WhatsApp. В клубе опасались, что это может повлиять на репутацию команды. Сообщается, что ирландец высмеивал арабов во время месяца Рамадан.
Джеррард является воспитанником ливерпульского «Эвертона». В составе «Олдема» в сезоне-2017/2018 защитник провел 45 игр и забил два мяча.
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