Впервые матч чемпионата Испании пройдет в США

СМИ: впервые матч чемпионата Испании по футболу пройдет в США

Матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу между "Жироной" и "Барселоной" пройдет в Майами (США, штат Флорида) 27 января. Об этом сообщает испанская газета Sport.

Ранее в августе руководство Ла лиги, высшего дивизиона чемпионата Испании, объявило о заключении сотрудничества с медиагруппой Relevent, согласно которому в течение следующих 15 лет, по меньшей мере, один матч Ла лиги в сезоне должен быть сыгран в США.

Впервые в истории чемпионата Испании матч турнира пройдет за пределами страны. Встреча состоится 27 января на Hard Rock Stadium в Майами, который вмещает более 70 тысяч человек.

"Жирона" в данный момент ищет возможность компенсировать болельщикам проведение домашнего матча за пределами страны. Полторы тысячи бесплатных авиабилетов будет выделено для владельцев абонементов, а также им будет оплачен один день в отеле во Флориде.

Также болельщикам "Жироны" будет выделено пять тысяч билетов на выездную игру с "Барселоной" в первом круге, которая пройдет 23 сентября на "Камп Ноу". В дополнение владельцам абонементов вернут 20% от их стоимости. Если же болельщики не посетят "Камп Ноу", то смогут получить обратно 40% стоимости абонементов.