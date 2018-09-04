Ещё
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новичок «Зенита» стал самым высокооплачиваемым футболистом России 

Lenta.ru 2 часа назад
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, перешедший в «Зенит», стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Eurosport.it.
По информации издания, 32-летний новичок петербургского клуба будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год. Соглашение с клубом рассчитано на два года. До перехода Маркизио самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ считался другой игрок «Зенита» — аргентинский хавбек Леандро Паредес.
3 сентября «Зенит» объявил о переходе Маркизио. Российский футбольный союз разрешил петербуржцам заявить игрока после закрытия летнего трансферного окна.
Маркизио выступал за туринский «Ювентус» и в общей сложности провел в системе этого клуба 25 лет. В составе «старой синьоры» хавбек семь раз становился чемпионом Италии.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без клюшек. Горячие хоккеистки России12
Устюгов сделал заявление о допинге
Отказала России56
Умер известный хоккеист Павел Лазарев10
Шарапова нелепо оправдалась за позор на US Open1
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение