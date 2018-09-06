Погба заключил перемирие с Моуринью

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" француз Поль Погба не намерен покидать клуб зимой, сообщает Sport24. По информации The Daily Mirror, чемпион мира 2018 года договорился о перемирии с португальским наставником Жозе Моуринью. По данным источника, взаимоотношения Погба с тренером все еще оставляют желать лучшего, однако игрок пообещал, что не будет ставить вопрос о своем переходе в другой клуб как минимум до лета.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел четыре матча, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пресс-конференции высоко оценил свои тренерские способности.