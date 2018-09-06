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Погба заключил перемирие с Моуринью
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Погба заключил перемирие с Моуринью 

Газета.Ru + ещё 17 33 минуты назад
Фото: Reuters
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" француз Поль Погба не намерен покидать клуб зимой, сообщает Sport24. По информации The Daily Mirror, чемпион мира 2018 года договорился о перемирии с португальским наставником Жозе Моуринью. По данным источника, взаимоотношения Погба с тренером все еще оставляют желать лучшего, однако игрок пообещал, что не будет ставить вопрос о своем переходе в другой клуб как минимум до лета.
Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус".
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел четыре матча, в которых забил два мяча.
Ранее сообщалось, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пресс-конференции высоко оценил свои тренерские способности.
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