«Я скрыл миллионные доходы»: Моуринью согласился на тюрьму

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью осужден за неуплату налогов во время работы в мадридском «Реале» . Португальский специалист заключил сделку с налоговыми органами Испании и получил один год лишения свободы условно. По информации СМИ, Моуринью недоплатил в испанскую казну €3,3 млн Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался в финансовых махинациях и уклонении от налогов во время работы в мадридском «Реале». Между португальским специалистом и налоговыми органами Испании была заключена договоренность, согласно которой он будет наказан в виде года лишения свободы условно.

В отношении Моуринью были выдвинуты обвинения в сокрытии своих доходов в 2011-12 годах. Как сообщает El Mundo со ссылкой на данные испанской прокуратуры, в 2011 году 55-летний португалец задолжал налоговым органам Испании €1,6 млн, а в 2012-м — €1,7 млн В общей сумме специалист недоплатил в испанскую казну порядка €3,3 млн Стоит отметить, что данные средства были получены португальским тренером в результате продаж имиджевых прав с помощью компании на Британских Виргинских островах.

Сам Моуринью признал, что намеренно скрыл свои доходы для получения выгоды и предоставил испанским властям недостоверную информацию о своей деятельности.

Несмотря на серьезное нарушение закона, Моуринью не будет отбывать реальный срок в тюрьме. Согласно испанскому законодательству, если суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком до двух лет за нарушение, совершенное впервые в своей жизни, то подсудимому назначается условное наказание.

Помимо этого Моуринью оштрафован на €670 тысяч. Примечательно, что в мае этого года бывший главный тренер мадридского «Реала» был готов выплатить испанской казне штраф в размере €800 тысяч, чтобы закрыть дело.

Португалец возглавлял мадридский «Реал» с 2010 по 2013 годы. За этот период вместе со «сливочными» он однажды стал чемпионом страны, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку Испании.

Примечательно, что Моуринью далеко не единственный человек из мира футбола, который оказался наказан испанскими налоговыми органами. Ранее еще один бывший представитель «Реала», ныне нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду , который также играл в составе «сливочных» под руководством своего соотечественника, был наказан за неуплату налогов за период своего выступления в Испании.

По информации прокуратуры, Роналду в период с 2011 по 2014 год задолжал испанцам €14,7 млн Чтобы скрыть свои налоги, португальский футболист использовал компанию, созданную еще в 2010 году.

Изначально 33-летнему игроку грозил тюремный срок до восьми лет, однако представители Роналду договорились с налоговой службой уменьшить данное наказание до двух лет. Как в ситуации с Моуринью, приговор принял условный характер. Сам Роналду, сознавшись в четырех преступлениях, связанных с сокрытием доходов, заплатил испанской налоговой более €19 млн Интересно, что €2 млн от этой суммы были возвращены португальцу в связи с тем, что, по мнению налоговой службы, они уже были уплачены в виде НДС.

Проблемы с налоговой имел и аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси , а также его отец Хорхе. Оба были приговорены судом столицы Каталонии к 21 месяцу тюремного заключения за три случая уклонения от уплаты налогов на общую сумму в €4,1 млн, совершенные в период с 2007 по 2009 год, сообщает газета La Vanguardia.

По данным следствия, Месси-старший создал офшорную компанию тогда, когда его сын был несовершеннолетним. Главной целью Хорхе было желание скрыть доходы футболиста, полученные в результате рекламных контрактов. Примечательно, что сам нападающий о подобных махинациях не знал.

Невиновность Лионеля Месси подтвердил его отец, который заявил, что все дела вел совместно со своими финансовыми советниками.

В результате игрок «Барселоны» получил условное наказание, а также заплатил налоговой службе штраф в размере €5 млн и еще €10 млн для урегулирования ситуации с налоговиками за 2010 и 2011 годы.