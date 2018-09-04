«Я скрыл миллионные доходы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью осужден за неуплату налогов во время работы в мадридском «Реале». Португальский специалист заключил сделку с налоговыми органами Испании и получил один год лишения свободы условно. По информации СМИ, Моуринью недоплатил в испанскую казну €3,3 млн Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался в финансовых махинациях и уклонении от налогов во время работы в мадридском «Реале». Между португальским специалистом и налоговыми органами Испании была заключена договоренность, согласно которой он будет наказан в виде года лишения свободы условно.
В отношении Моуринью были выдвинуты обвинения в сокрытии своих доходов в 2011-12 годах. Как сообщает El Mundo со ссылкой на данные испанской прокуратуры, в 2011 году 55-летний португалец задолжал налоговым органам Испании €1,6 млн, а в 2012-м — €1,7 млн В общей сумме специалист недоплатил в испанскую казну порядка €3,3 млн Стоит отметить, что данные средства были получены португальским тренером в результате продаж имиджевых прав с помощью компании на Британских Виргинских островах.
Сам Моуринью признал, что намеренно скрыл свои доходы для получения выгоды и предоставил испанским властям недостоверную информацию о своей деятельности.
Несмотря на серьезное нарушение закона, Моуринью не будет отбывать реальный срок в тюрьме. Согласно испанскому законодательству, если суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком до двух лет за нарушение, совершенное впервые в своей жизни, то подсудимому назначается условное наказание.
Помимо этого Моуринью оштрафован на €670 тысяч. Примечательно, что в мае этого года бывший главный тренер мадридского «Реала» был готов выплатить испанской казне штраф в размере €800 тысяч, чтобы закрыть дело.
Португалец возглавлял мадридский «Реал» с 2010 по 2013 годы. За этот период вместе со «сливочными» он однажды стал чемпионом страны, а также выиграл по одному Кубку и Суперкубку Испании.
Примечательно, что Моуринью далеко не единственный человек из мира футбола, который оказался наказан испанскими налоговыми органами. Ранее еще один бывший представитель «Реала», ныне нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также играл в составе «сливочных» под руководством своего соотечественника, был наказан за неуплату налогов за период своего выступления в Испании.
По информации прокуратуры, Роналду в период с 2011 по 2014 год задолжал испанцам €14,7 млн Чтобы скрыть свои налоги, португальский футболист использовал компанию, созданную еще в 2010 году.
Изначально 33-летнему игроку грозил тюремный срок до восьми лет, однако представители Роналду договорились с налоговой службой уменьшить данное наказание до двух лет. Как в ситуации с Моуринью, приговор принял условный характер. Сам Роналду, сознавшись в четырех преступлениях, связанных с сокрытием доходов, заплатил испанской налоговой более €19 млн Интересно, что €2 млн от этой суммы были возвращены португальцу в связи с тем, что, по мнению налоговой службы, они уже были уплачены в виде НДС.
Проблемы с налоговой имел и аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси, а также его отец Хорхе. Оба были приговорены судом столицы Каталонии к 21 месяцу тюремного заключения за три случая уклонения от уплаты налогов на общую сумму в €4,1 млн, совершенные в период с 2007 по 2009 год, сообщает газета La Vanguardia.
По данным следствия, Месси-старший создал офшорную компанию тогда, когда его сын был несовершеннолетним. Главной целью Хорхе было желание скрыть доходы футболиста, полученные в результате рекламных контрактов. Примечательно, что сам нападающий о подобных махинациях не знал.
Невиновность Лионеля Месси подтвердил его отец, который заявил, что все дела вел совместно со своими финансовыми советниками.
В результате игрок «Барселоны» получил условное наказание, а также заплатил налоговой службе штраф в размере €5 млн и еще €10 млн для урегулирования ситуации с налоговиками за 2010 и 2011 годы.