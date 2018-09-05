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Концерт Басты назвали угрозой для футбола
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Концерт Басты назвали угрозой для футбола 

Рамблер + ещё 33 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировали возможный перенос домашних матчей «Ростова» с «Ростов Арены» из-за угрозы повреждения газона во время концерта Басты.
В РПЛ отметили, что после проведения концертов на футбольных аренах поля долго восстанавливаются и несколько недель могут не соответствовать стандартам.
В сообщении отмечается, что концерты на стадионах стоит устраивать в периоды длительных перерывов между матчами.
«Проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно», — подчеркнули в РПЛ.
Также представители лиги отметили, что перенос матчей на резервный стадион может нанести урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-Лиги.
Ранее ФК «Ростов» сообщил на своей странице «ВКонтакте», что встреча с «Уфой» может стать последней для команды на стадионе «Ростов Арена». Представители клуба связали это с тем, что 29 сентября на арене пройдет концерт, сцена и танцпол будут установлены прямо на футбольном поле, и газон серьезно пострадает. В «Ростове» заявили, что из-за этого все домашние матчи придется проводить на стадионе «Олимп-2», вместимость которого в три раза меньше.
Сообщалось, что 29 сентября на «Ростов Арене» должен пройти концерт рэпера Басты.
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