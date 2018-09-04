«Арсенал» намерен приобрести Хамеса у «Реала»

Лондонский "Арсенал" заинтересован в услугах колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. "Канониры" готовы сделать предложение мадридскому "Реалу" , который владеет правами на игрока. На данный момент Хамес арендован мюнхенской "Баварией".

Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calciomercato, чтобы приобрести хавбека, англичане готовы раскошелиться на 50 миллионов евро. В свою очередь, "Королевский клуб" готов согласиться на продажу колумбийца за такую сумму. При этом согласно интернет порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

"Реал" приобрел Хамеса у "Монако" в 2014 году, а в 2017 году отдал его в аренду мюнхенскому клубу.