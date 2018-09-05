В УЕФА прокомментировали провокационную форму украинцев

В УЕФА прокомментировали надпись «Слава Украине» на новой форме сборной

Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали комментарий относительно нанесения надписи "Слава Украине" на новую форму сборной Украины по футболу, сообщает RT.

"Данный комплект формы был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе "идентификация команды", — заявили представители УЕФА.

Ранее сборная Украины представила новые комплекты формы. Первый выполнен в полностью желтом цвете, второй — синий с желтыми полосками по краям рукавов футболки и шорт, третий — белый. Отмечается, что на всех футболках на спине размещена надпись "Слава Украине".

Ранее скандального тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича вернули в расположение команды.