В УЕФА прокомментировали провокационную форму украинцев

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали комментарий относительно нанесения надписи "Слава Украине" на новую форму сборной Украины по футболу, сообщает RT.
"Данный комплект формы был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе "идентификация команды", — заявили представители УЕФА.
Ранее сборная Украины представила новые комплекты формы. Первый выполнен в полностью желтом цвете, второй — синий с желтыми полосками по краям рукавов футболки и шорт, третий — белый. Отмечается, что на всех футболках на спине размещена надпись "Слава Украине".
Ранее скандального тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича вернули в расположение команды.