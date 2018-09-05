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В УЕФА прокомментировали провокационную форму украинцев
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В УЕФА прокомментировали надпись «Слава Украине» на новой форме сборной 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Reuters
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали комментарий относительно нанесения надписи "Слава Украине" на новую форму сборной Украины по футболу, сообщает RT.
"Данный комплект формы был принят в соответствии с правилами УЕФА по экипировке команд за 2018 год и согласно третьей главе "идентификация команды", — заявили представители УЕФА.
Ранее сборная Украины представила новые комплекты формы. Первый выполнен в полностью желтом цвете, второй — синий с желтыми полосками по краям рукавов футболки и шорт, третий — белый. Отмечается, что на всех футболках на спине размещена надпись "Слава Украине".
Ранее скандального тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича вернули в расположение команды.
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