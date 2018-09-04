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Деле Алли рассказал о счастливом подарке в Питере
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Футболист сборной Англии рассказал о счастливом подарке от питерского таксиста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Англии Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира таксист из Санкт-Петербурга подарил ему счастливый браслет. Слова спортсмена приводит Standart.
После первого матча на групповом этапе футболист получил повреждение. Он отправился на обследование в одну из клиник города на такси. Выходя из автомобиля, Алли получил от водителя подарок.
«Он сказал, что браслет приносит удачу», — рассказал игрок.
В итоге обследование не выявило серьезной травмы, и полузащитник сумел выйти на поле в плей-офф турнира.
«Я сохранил браслет. Я не ношу его на руке, но он лежит в моей сумке», — отметил Алли.
Сборная Англии заняла четвертое место на чемпионате мира. В полуфинале команда проиграла хорватам, а в матче за третье место уступила бельгийцам. Алли, пропустив два матча на групповом этапе, в общей сложности сыграл в четырех встречах и отметился одним голом.
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