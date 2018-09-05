Ещё
Игрок «Барселоны» пожелал смерти завистникам Модрича
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Барселоны» пожелал смерти завистникам футболиста «Реала» Модрича 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич заявил, что его партнер по национальной команде Лука Модрич явлется лучшим футболистом мира в 2018 году, сообщает Sport24.
"Лука — сейчас звезда Ла Лиги, это лучший игрок в мире в этом году. И абсолютно заслуженно. Это уникальный случай. Все хорваты гордятся тем, чего смог достичь Модрич. А те, кто завидуют Модричу, пускай умрут в своей зависти. Я очень горжусь Лукой и счастлив так, будто я сам выиграл все эти награды. Мы играем с ним за сборную уже 11 лет, люблю его как родного брата", — цитирует Ракитича Novi List.
Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира 2018 года в России, на котором сборная Хорватии дошла до финала турнира. Также полузащитник стал лучшим футболистом сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее сообщалось, что Модрич попал в список номинантов на звание игрока года по версии Международной федерации футбола.
Газета.Ru: последние новости
Черчесов назначил капитана сборной России На новой форме украинской сборной появилась надпись "Слава Украине" Баста прокомментировал заявление "Ростова" о порче газона на стадионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устал от России: Виктор Ан ушел из спорта8
Новая форма сборной Украины вызвала скандал108
Мини-бикини: отдых российских гимнасток33
Как заработать на Лиге наций2
Виктор Ан расстроил россиян19
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение