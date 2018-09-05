Как заработать на Лиге наций

10 ставок на первые матчи в истории Лиги наций УЕФА

Лига наций. Прогнозы на матчи Германия — Франция, Турция — Россия и Англия — Испания

Сборная России проиграет Турции в шумном Трабзоне, а в Мюнхене сойдутся два последних победителя чемпионата мира

6 сентября. Германия — Франция

Первый матч в истории Лиги наций УЕФА столкнёт двух последних победителей чемпионата мира — это, согласитесь, красиво. Пожалуй, более яркой и в то же время непредсказуемой вывески для старта турнира нельзя было и представить. С одной стороны, Германия провалила ЧМ-2018 и переживает смутное время. С другой, совершенно непонятно, как недавний триумф в России скажется на сборной Франции. В футболе случаи потери мотивации на определённый период сразу после большого успеха не так уж редки.

Разумеется, положение немцев куда менее устойчиво. Поднявшийся шум вокруг Месута Озила и отчисление Лероя Зане из лагеря сборной перед мундиалем оказались цветочками. За пару дней до публикации заявки Бундестим на матчи с Францией и Перу крупнейшие немецкие СМИ взорвали бомбу: якобы футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 раскололись на два лагеря по национальному признаку и образу жизни.

Подобные скандалы в непростой период всегда затрудняют оценку текущего состояния команд. Крепкий коллектив на таком фоне только сплотится, а вот хрупкий станет ещё более разрозненным. Тем не менее, немцы ограничились уходом Озила и обошлись без революций: Йоахим Лёв остался главным тренером, а Зане вернулся в команду.

Противопоказаний к победе Франции ровно два — чужой стадион (матч пройдёт в Мюнхене на "Альянц-Арене") и проблемы с голкиперами. Основной вратарь сборной Франции Уго Льорис пропустит встречу из-за травмы бедра, и это довольно ощутимый удар по трёхцветным. В распоряжении Дидье Дешама остался нестабильный Альфонс Ареола, в меру надёжный и опытный Бенуа Костиль , а также никогда не игравший в национальной команде Бенжамен Леком.

Поскольку матч состоится в Германии, наиболее вероятным видится вариант, при котором проблемы станут для немцев мотивирующим фактором. Вряд ли они продолжат смиренно разлагаться перед 75 тыс. своих болельщиков в матче, за которым будут следить по всему миру.

И тут надо бы отметить, что эта встреча для бундестим банально важнее, чем для пережившей полтора месяца назад национальный триумф Франции. Поражение на своём поле даст повод СМИ вновь начать перемывать кости игрокам и тренеру, а вот победа над действующим чемпионом в первом же матче после провала на ЧМ стала бы красивым началом новой жизни.

Франция по-прежнему жутко опасно и талантлива, поэтому брать лобовую победу хозяев за 2.50 рискованно. Можно подстраховаться и заиграть вариант "победа Германии с нулевой форой" за нестыдные 1.76. С учётом отсутствия Льориса и преимущества своего поля, стоит подумать о ставке "индивидуальный тотал Германии больше 1,5" за 2.30.

В теории матч должен получиться богатым на опасные моменты: бундестим любит владеть мячом, но плохо возвращается назад после потерь, а реактивная Франция сейчас является лучшей сборной мира по игре на контратаках. Поэтому можно рассмотреть варианты "обе забьют" за 1.70 и "тотал больше 2,5" за 1.95.

7 сентября, Турция — Россия

Ставки: индивидуальный тотал Турции больше 1,5 за 2.40, победа Турции за 2.30, гол в каждом тайме за 1.95, гол Турции в первом тайме за 2.20 в БК "Лига Ставок" ( Сделать ставку ).

Третий матч этих сборных за два года. Предыдущие были товарищескими и неизменно завершались вничью — 0:0 и 1:1. Но на этот раз подопечным Станислава Черчесова будет ощутимо тяжелее.

Во-первых, сборная осталась без вратаря и центра защиты: Игорь Акинфеев отправился на плановый медосмотр в Германии, Сергей Игнашевич завершил карьеру, а Илья Кутепов перенёс операцию. Проблемы с опорной зоной никуда не делись, и этого вполне достаточно, чтобы приглядеться к ставке "индивидуальный тотал Турции больше 1,5" за 2.40.

Во-вторых, встреча пройдёт на одном из самых шумных стадионов Турции — арене "Шенол Гюнеш" в Трабзоне. Более 40 тыс. зрителей окажут дополнительное давление на осиротевшую оборону сборной России. В-третьих, при Мирче Луческу "османы" стали прибавлять в качестве игры.

Состав на матчи Лиги наций с Россией и Швецией у турков подобрался солидный: здесь и Дженгиз Юндер из "Ромы", и Хакан Чалханоглу из "Милана", и Дженк Тосун из "Эвертона". В сборной России после ЧМ-2018 царит потрясающая атмосфера, но до жути экспериментальная оборона с лихвой перекрывает этот фактор.

Строго говоря, любые доводы о козырях сборной России разбиваются о перечисление списка вызванных в команду защитников. Выстоять в Турции при таких кадровых потерях можно только при феноменальном везении, поэтому ставка на победу хозяев с коэффициентом 2.30 в БК "Лига Ставок" выглядит вполне надёжно.

Альтернативные варианты — "гол в каждом тайме" за 1.95 и "гол Турции в первом тайме" за 2.20. Турки стремятся играть первым номером, что максимально удобно для заточенной на контратаки сборной России. Проблемы в обороне, хорошие контратаки и агрессивный соперник — вполне весомые предпосылки для большого числа опасных моментов.

8 сентября, Англия — Испания

Ставки: победа сборной Англии с нулевой форой за 1.86, второй тайм результативнее первого за 2.10 в БК "Лига Ставок" ( Сделать ставку ).

У сборной Англии шикарная статистика выступлений на "Уэмбли", хотя большая часть матчей пришлась на матчи отборочных циклов с не самыми сильными соперниками. Впрочем, "львы" выиграли три из последних пяти домашних встреч с Испанией при одной ничьей и одном поражении, так что позиции подопечных Гарета Саутгейта выглядят прочно.

Последняя игра между этими соперниками обернулась драмой: в ноябре 2016 года британцы вели со счётом 2:0, но пропустили на 89-й и 96-й минутах, упустив победу в товарищеском матче. С тех пор много воды утекло, но эту встречу наверняка не забыли ни те, ни другие.

Обе команды понесли по одной значимой потере в группе атаки: "львы" остались без Рахима Стерлинга (проблемы со спиной), а испанцы — без Диего Косты (семейные обстоятельства). "Красная фурия" в последнее время испытывает проблемы с центральным нападающим, так что против "львов" весьма вероятно использование схемы с "ложной девяткой".

После ЧМ-2018 сборную Испании возглавил Луис Энрике , которому явно потребуется время на отладку командных взаимодействий. Англичане уже довольно давно знакомы с требованиями Гарета Саутгейта, что вкупе с преимуществом своего поля позволяет отдать им минимальное преимущество.

Расклад сил таков, что велик соблазн заиграть ничью за внушительные 3.15. Но если вы считаете, что Луис Энрике не сумеет вывести команду на проектную мощность с первого же матча, а "львы" не опустят планку, подумайте о победе сборной Англии с нулевой форой за 1.86. Тогда в случае мирного исхода произойдёт возврат.

Любопытно выглядит вариант "второй тайм результативнее первого" за 2.10. Сборная Англии традиционно действует строго и компактно, а испанцам в первом матче под руководством нового тренера (да ещё и без основного нападающего) наверняка нужно будет время на раскачку. Вполне возможно, что игра раскроется только ближе к перерыву.