Бомба и эхо войны: что происходит с аренами ЧМ

Отключение электричества из-за долгов, боеприпас времен Великой Отечественной войны, конфликт с музыкантом и наводнение — «Газета.Ru» рассказывает, с какими проблемами столкнулись недавно принимавшие чемпионат мира по футболу новые российские стадионы.

Эхо войны в «Лужниках»

Главной ареной завершившегося чемпионата мира были столичные «Лужники». Вмещающее 80 тысяч зрителей сооружение принимало семь встреч мундиаля, включая матч открытия и финальный поединок.

«Лужники» — единственный стадион, на котором в настоящее время не играет ни одна из команд чемпионата России. После ЧМ главная арена страны не принимала ни одного матча, однако, вероятно, скоро там состоится поединок Лиги чемпионов.

В групповом этапе турнира Россию представят два клуба — московские «Локомотив» и ЦСКА. И если «железнодорожники» после некоторых раздумий решили принимать соперников на родном стадионе, то армейцы попросили УЕФА перенести матчи с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой» в «Лужники».

«Мы можем подтвердить, что получили запрос от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Прежде чем будет принято окончательное решение по данному запросу, инспекторы посетят стадион и проведут его осмотр. Дополнительная информация по данному вопросу будет предоставлена со временем», — цитирует «Чемпионат» представителя пресс-службы УЕФА.

Последней новостью, которая связана с самой крупной российской ареной, стало обнаружение в ее окрестностях боеприпаса, который, предположительно, относится к периоду Великой Отечественной войны.

«Предмет, найденный на улице Лужники, похож на снаряд эпохи Великой Отечественной войны. Сейчас место, где его нашли, оцеплено, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей», — сказали ТАСС в пресс-службе полиции, отметив, что боеприпас будет вывезен в безлюдное место и уничтожен.

Отключение электричества

На стадионах, которые принимали чемпионат мира, в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают питерский «Зенит» , московский «Спартак» казанский «Рубин» , самарские «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал» из Екатеринбурга. И если первые три клуба играют на новых аренах относительно давно, то остальные, если не брать в расчет тестовые матчи, по-настоящему опробовали стадионы только после завершения мундиаля. И почти все столкнулись с проблемами.

Так, на самарском стадионе 28 августа было отключено электричество.

Дело в том, что генподрядчик строительства стадиона ПСО «Казань» не погасил возникшую задолженность в размере более 9 млн рублей. Однако после получения гарантий по оплате задолженности подача была восстановлена в тот же день.

«Согласно достигнутой договоренности, планируется, что задолженность за поставленную на стадион электроэнергию будет погашена до 17 сентября», — цитирует ТАСС пресс-службу компании «Самараэнерго».

В Ростове-на-Дону тоже не избежали проблем с новой ареной. Сначала в СМИ появились слухи о том, что клуб будет играть на старом стадионе «Олимп-2» из-за высокой арендной платы «Ростов-Арены». Тем не менее, после личного вмешательства губернатора Василия Голубева договоренность с новым сооружением была достигнута.

Однако сложности на этом не закончились. 29 сентября на арене должен будет пройти концерт репера Басты ( Василий Вакуленко ). В настоящее время в клубе всерьез опасаются, что после мероприятия газон стадиона будет поврежден.

«В «Ростове» уверены, что после подобных действий поле «Ростов арены» серьезно пострадает, к сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей.

«Ахмат арена», стадион «Петровский», «Эсприт арена», стадион «Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, Международная федерация футбола (ФИФА) вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за два месяца до чемпионата мира 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы команды. Однако музыкант отметил, что стадиону ничего не угрожает.

«Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение — концерт на площадке «Ростов арены» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты», — написал Баста в инстаграме.

Следующий после концерта домашний матч «Ростова» запланирован на 6 октября. В этот день желто-синие примут «Оренбург».

Однако позитивным моментом после появления новых арен является посещаемость. Стадионы ЧМ раз за разом собирают солидную аудиторию.

На «Ростов» и «Крылья» в среднем ходят по 30 тысяч человек, на «Урал» — 18. «Спартак» удерживает гроссмейстерскую отметку в 35 тысяч человек, «Зенит» перевалил за 50. Заметно прибавил по сравнению с прошлыми сезонами и «Рубин» — на казанцев в среднем ходит по 22 тысяч человек.

Проблемы с газоном в Сочи

Во второй по статусу российской лиги — Олимп-ФНЛ сразу пять клубов принимают соперников на новых стадионах. Пользуются наследием ЧМ калининградская «Балтика», «Нижний Новгород», волгоградский «Ротор», саранская «Мордовия» и «Сочи».

В Волгограде проблемы начались еще до завершения чемпионата мира. 15 июля в городе дождем смыло часть склона перед новым стадионом, повреждены оказались и внутренние помещения сооружения.

Однако к старту соревнований во втором российском эшелоне арена оказалась готова.

Меньше других среди стадионов Олимп-ФНЛ пока задействован сочинский «Фишт», где сборная России проводила драматичный четвертьфинальный матч против Хорватии. Команда «Сочи» начинала сезон на скромном Центральном стадионе имени Славы Метревели. На главном объекте Олимпиады-2014 команда пока провела лишь один матч — 18 августа южане уступили «Нижнему Новгороду» (0:1), после чего вернулись на арену меньшего размера из-за проблем с газоном на «Фиште». Тем не менее, клуб намерен вновь сыграть на стадионе ЧМ уже 15 сентября. В этот день сочинцы примут «Мордовию».

Посещаемость на новых стадионах в матчах Олимп-ФНЛ по-настоящему запредельная. «Нижний Новгород» и «Ротор» регулярно собирают по 30 тысяч зрителей на домашних поединках, «Мордовия» — 25. Немного отстают «Балтика» (10 тысяч в среднем) и «Сочи», на единственный матч которого на «Фиште» пришли 8582 фаната.