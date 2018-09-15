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Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»
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Марадона назвал лучшую для просмотра «с косячком» игру ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 89 2 часа назад
Фото: EPA
Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона оценил качество футбола в матче чемпионата мира — 2018 Мексика — Германия, передает "Советский спорт".
Об этом 57-летний экс-форвард рассказал на первой пресс-конференции в качестве технического директора мексиканского "Дорадос де Синалоа".
"Матч, в котором Мексика победила Германию (1:0) на чемпионате мира в России, — это лучшая игра, чтобы смотреть ее спокойно, куря косячок, спокойненько. Это футбол", — сказал аргентинец.
Видео эпизода опубликовал в своем твиттере журналист Хави Сол.
Ранее сообщалось, что про Марадону снимут сериал.
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