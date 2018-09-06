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Дзюба рассказал о лучшем подарке на день рождения
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Дзюба рассказал о лучшем подарке на свой день рождения 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос женской национальной команды о лучшем подарке на свой день рождения, сообщает "Советский спорт".
"Вот сейчас ко мне на 30-летие ко мне приехали друзья, родственники. Мама, сестра с мужем. Я с утра проснулся, вышел на балкон и увидел, как друзья выстроились с мечами, щитами и наклеенными бородами, как викинги. Они кричали, что приветствуют меня, Рагнара Большую Секиру. Это было очень забавно. Кроме того, ребята на стене нарисовали очень красивое граффити. Половина лица моя, половина лица льва и красивая надпись: "биться до конца". Это было очень круто и масштабно", — цитирует форварда пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ранее Дзюба заявил, что не будет пользоваться навигатором с голосом Ольги Бузовой.
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