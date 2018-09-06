Роналду явился на тренировку с подбитым глазом

На фотографиях, датированных 5 сентября, можно увидеть у португальского нападающего синяк под левым глазом. Вероятно, причиной этой травмы мог стать удар, полученный во время матча 3-го тура чемпионата Италии против «Пармы».

С момента дебюта за туринский клуб форвард не сумел отметиться забитым мячом. Роналду провел три матча в Серии A. На его счету всего одна голевая передача.

33-летний португалец присоединился к итальянскому клубу в июле. Сообщалось, что трансфер обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро, не включая дополнительные расходы.