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Роналду явился на тренировку с подбитым глазом
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Роналду явился на тренировку с подбитым глазом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл на тренировочные занятия с синяком под глазом. Фото доступны на официальном сайте клуба.
На фотографиях, датированных 5 сентября, можно увидеть у португальского нападающего синяк под левым глазом. Вероятно, причиной этой травмы мог стать удар, полученный во время матча 3-го тура чемпионата Италии против «Пармы».
С момента дебюта за туринский клуб форвард не сумел отметиться забитым мячом. Роналду провел три матча в Серии A. На его счету всего одна голевая передача.
33-летний португалец присоединился к итальянскому клубу в июле. Сообщалось, что трансфер обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро, не включая дополнительные расходы.
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