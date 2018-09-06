Футболисты сборной России обратились к болельщикам

Футболисты сборной России Роман Зобнин, Александр Ерохин, Денис Черышев, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов и Андрей Лунёв от имени национальной команды обратились к болельщикам в преддверии первого матча Лиги наций.
Друзья!
Уже завтра — матч @UEFAEURO против Турции!
Очень рассчитываем на вашу поддержку!
Мы начинаем!#вместемыкоманда pic.twitter.com/PJ9sBynOxy— Сборная России (@TeamRussia) 6 сентября 2018 г.
«Всем привет из сборной России, мы снова с вами. Очень приятно вновь собраться вместе и окунуться в тёплую, знакомую атмосферу. Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно. Нас ждут непростые матчи с Турцией и Чехией, мы сделаем все возможное для победы. До встречи, спасибо вам за поддержку. Вместе мы — команда! Мы начинаем», — говорится в видеообращении, опубликованном пресс-службой команды.
Матч Турция — Россия в рамках группового этапа Лиги наций состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало в 21:45 мск.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру.