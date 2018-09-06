Россиянам подготовили неприятный сюрприз в Турции

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Сборная России сыграет с Турцией на испорченном поле 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Состояние поля на стадионе в Трабзоне, где встретятся сборные Турции и России, ухудшилось из-за воздействия искусственного света и географического расположения, сообщает ТАСС.
В четверг сборная России тренировалась на стадионе имени Шенола Гюнеша в Трабзоне. На некоторых участках газона были заметны серьезные проплешины.
"Местами поле низкого качества, это не связано с погодными условиями. Дело в воздействии искусственного света приводит к выгоранию травы на небольших участках по краям. Стадиону два года, в прошлом году была такая же проблема. Тем не менее газон прошел проверку Союза европейских футбольных ассоциаций, никаких нареканий не возникло", — сообщает пресс-служба турецкой футбольной федерации.
В пятницу сборная России дебютирует в Лиге наций матчем с командой Турции в Трабзоне. Встреча начнется в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России уже тренировалась в полном составе.
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