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Черчесов заговорил о новой эре в сборной России
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Черчесов заговорил о новой эре в сборной России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды в рамках нового турнира — Лиге наций. Слова наставника россиян передает ТАСС.
«Флаг наш тот же. Надо соответствовать тому уровню, который мы задали на чемпионате мира. Завтра стартуем в новую эру, нас ждут новые задачи», — заявил Черчесов, комментируя кадровые изменения в составе сборной и разницу между чемпионатом мира и Лигой наций.
«Пока не знаем, кто будет играть. Для нас самое главное, в какую систему играем, а не кто. И нас изучают, и мы изучаем. Примем решение, которое позволит правильно сыграть», — добавил 55-летний специалист.
После ЧМ-2018, где россияне дошли до 1/4 финала, ряд игроков покинул сборную. Защитники Юрий Жирков и Сергей Игнашевич, а также полузащитник Александр Самедов объявили о завершении выступлений в национальной команде.
7 сентября сборной России предстоит сыграть с командой Турции в первом матче Лиги наций. Еще одним соперником по группе станет сборная Швеции. Матч со скандинавской командой пройдет 11 октября.
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